Osimhen resti çekti: Galatasaray

Galatasaray'da Victor Osimhen, dev taliplerine rağmen takımda kalmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Osimhen resti çekti: Galatasaray
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19 Ocak 2025 13:02
Galatasaray bu sezon hem Trendyol Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde önemli başarılar elde ederek taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

Cimbom'da bu yoğun maç temposunda bazı futbolcular gösterdikleri performansla dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılılarda bu futbolculardan birisi de takımın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen. Cimbom'daki geleceği büyük merak konusu haline gelen oyuncuyla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

İngiliz basınında çıkan haberlerde; Manchester United'ın Osimhen için Napoli ile temas kurduğu bildirildi.

ManU'da menajer Ruben Amorim'in Nijeryalı forveti çok istediği ancak olumlu cevap alamadığı vurgulandı.

Osimhen'in kesin olarak sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediği aktarıldı.

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