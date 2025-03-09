Osimhen, deplasmanlarda uçuyor!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, bu sezonki deplasman performansıyla dikkat çekiyor.
Alanyaspor ile oynanan ve 2-1 kazanılan maçta da fileleri havalandıran ve galibiyetin mimarlarından biri olan Nijeryalı golcü, Süper Lig'de çıktığı son 10 deplasman maçında 11 gole katkıda bulundu. Osimhen, bu maçlarda 10 gol attı ve 1 asist yaptı.
GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM
Galatasaray, Osimhen'in bu performansına kayıtsız kalmadı ve golcü isim için bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın paylaşımında, "Bizim Osimhen'imiz var, onların yok!" ifadeleri kullanıldı.
Alanyaspor ile oynanan ve 2-1 kazanılan maçta da fileleri havalandıran ve galibiyetin mimarlarından biri olan Nijeryalı golcü, Süper Lig'de çıktığı son 10 deplasman maçında 11 gole katkıda bulundu. Osimhen, bu maçlarda 10 gol attı ve 1 asist yaptı.
GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM
Galatasaray, Osimhen'in bu performansına kayıtsız kalmadı ve golcü isim için bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın paylaşımında, "Bizim Osimhen'imiz var, onların yok!" ifadeleri kullanıldı.
Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<