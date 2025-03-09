Osimhen, deplasmanlarda uçuyor!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Süper Lig'de çıktığı son 10 deplasman maçında 11 gole katkıda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Osimhen, deplasmanlarda uçuyor!
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09 Mart 2025 23:10
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, bu sezonki deplasman performansıyla dikkat çekiyor.

Alanyaspor ile oynanan ve 2-1 kazanılan maçta da fileleri havalandıran ve galibiyetin mimarlarından biri olan Nijeryalı golcü, Süper Lig'de çıktığı son 10 deplasman maçında 11 gole katkıda bulundu. Osimhen, bu maçlarda 10 gol attı ve 1 asist yaptı.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Galatasaray, Osimhen'in bu performansına kayıtsız kalmadı ve golcü isim için bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'ın paylaşımında, "Bizim Osimhen'imiz var, onların yok!" ifadeleri kullanıldı.




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