Osimhen, bu sezon çok büyük oynuyor!

Üst üste yaşanan beraberlikler ve Avrupa'ya veda sürecinde eleştirilen Galatasaray, Antalyaspor karşısındaki 4-0'lık futboluyla fabrika ayarlarına döndü. Yaptığı hat-trick ile maça damga vuran Victor Osimhen ise sarı-kırmızılı ekibin taşıyıcı kolonu olmaya devam ediyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sezona geç başlamasına rağmen arkadaşlarıyla aradaki farkı çabuk kapatan Nijeryalı yıldız, büyük oyunuyla ligde gol sayısını 20'ye çıkardı. Süper Lig'de bu rakama ulaşma başarısı gösteren ilk isim olmayı başardı. Ayrıca 4 de asist gerçekleştirdi.
Hücum aksiyonlarının daima içinde yer alan ve enerjisiyle sahada basmadık yer bırakmayan Osimhen, Galatasaray'ın son 3 aydaki 12 lig maçında attığı 24 golün 18'ine direkt katkı verdi ve %75'lik tabela verimliliğiyle Aslan'ın bu sezon adeta eli kolu olduğunu kanıtladı. Performansıyla 23 puan kazandırırken rakip olduğu 18 takımın 11'ini avlamayı başardı. Portföyüne 4 takım daha ekleme fırsatına sahip. 26 yaşındaki santrfor, ayrıca profesyonel kariyerinde maç başına en yüksek gol ortalamasını (0.91) yakaladığı sezona Galatasaray'da imzasını attı.
12'DEN VURDU!
Sarı-kırmızılı formayla 26 gol-5 asiste imzasını koyan Victor Osimhen, Ocak 2011'de açılan Aslantepe'de hat-trick yapan 12. Galatasaraylı futbolcu oldu. Antalyaspor'a 3 gol atan Osimhen'in dahil olduğu listede şu isimler bulunuyor: Sneijder, Sinan Gümüş, Podolski (2), Yasin Öztekin, Gomis, Onyekuru, Yunus Akgün, Diagne, Belhanda, İcardi, Kerem Demirbay.
Sezona geç başlamasına rağmen arkadaşlarıyla aradaki farkı çabuk kapatan Nijeryalı yıldız, büyük oyunuyla ligde gol sayısını 20'ye çıkardı. Süper Lig'de bu rakama ulaşma başarısı gösteren ilk isim olmayı başardı. Ayrıca 4 de asist gerçekleştirdi.
Hücum aksiyonlarının daima içinde yer alan ve enerjisiyle sahada basmadık yer bırakmayan Osimhen, Galatasaray'ın son 3 aydaki 12 lig maçında attığı 24 golün 18'ine direkt katkı verdi ve %75'lik tabela verimliliğiyle Aslan'ın bu sezon adeta eli kolu olduğunu kanıtladı. Performansıyla 23 puan kazandırırken rakip olduğu 18 takımın 11'ini avlamayı başardı. Portföyüne 4 takım daha ekleme fırsatına sahip. 26 yaşındaki santrfor, ayrıca profesyonel kariyerinde maç başına en yüksek gol ortalamasını (0.91) yakaladığı sezona Galatasaray'da imzasını attı.
12'DEN VURDU!
Sarı-kırmızılı formayla 26 gol-5 asiste imzasını koyan Victor Osimhen, Ocak 2011'de açılan Aslantepe'de hat-trick yapan 12. Galatasaraylı futbolcu oldu. Antalyaspor'a 3 gol atan Osimhen'in dahil olduğu listede şu isimler bulunuyor: Sneijder, Sinan Gümüş, Podolski (2), Yasin Öztekin, Gomis, Onyekuru, Yunus Akgün, Diagne, Belhanda, İcardi, Kerem Demirbay.