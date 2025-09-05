05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Osayi-Samuel'den Mourinho itirafı!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile birlikte çalışan Bright Osayi-Samuel, Portekizli teknik adamla ilgili açıklamalarda bulundu.

calendar 05 Eylül 2025 14:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Osayi-Samuel'den Mourinho itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra Birmingham'a transfer olan Bright Osayi-Samuel, açıklamalarda bulundu. Samuel, Birmingham'ın hedefinin Premier Lig'e yükselmek olduğunu söyledi.

"HEDEFİMİZ PREMIER LİG"

Nijeryalı futbolcu, "Birmingham, yükselişte olan bir takım. Hedefimiz açık ve basit, Premier Lig'e yükselmek. Bazı takımların Premier Lig'e çıktıktan sonra hemen düştüğünü gördüm. Bizim hedefimiz Premier Lig'e yükselmek ve orada üç ya da daha fazla sezon kalabilmek." dedi.

CHAMPIONSHIP TERCİHİ

Fenerbahçe'nin ardından Championship tercihiyle ilgili konuşan 27 yaşındaki futbolcu, "Geri dönmek her zaman hedefimdi ancak bazı taraftarların Championship tercihime şaşırdığını biliyorum. Birmingham'da gördüğüm hedef ve plan, beni geri dönmeye ikna etti. Kulüp sahibi ile konuştum ve planlarını gördüm. Bu büyük bir proje ve ben de bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

JOSE MOURINHO İTİRAFI


Fenerbahçe'deki son yılında Jose Mourinho ile çalışan Bright Osayi-Samuel, Portekizli teknik adamla ilgili, "Mourinho ile güzel zamanlar geçirdim. Zor bir teknik direktör olabiliyor ama bizim için bir baba gibiydi. Bize her zaman takımlarıyla ilgili harika hikayeler anlatırdı. Harika bir teknik direktör. Onun için en iyisini diliyorum." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'den sonra Birmingham'a giden Osayi-Samuel, İngiliz ekibinde şu ana kadar 5 maçta süre buldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.