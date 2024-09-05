Orlando Magic'in, iki kez Smaç Yarışması şampiyonu olan Mac McClung ile kısmi garantili bir sözleşme imzaladığı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, McClung'ın Magic ile "kısmi garantili" bir kontrat yaptığını duyurdu.



Orlando kadrosunda yer almak için rekabet etme fırsatı yakalayacak olan McClung, 2023-24 sezonunu takımın G League ekibi Osceola Magic'te geçirmiş ve 28 normal sezon maçında 24.7 sayı, 6.5 asist ve 4.6 ribaund ortalamaları yakalayarak, G League MVP ödülünü kazanmayı başarmıştı.



Kariyerinde yalnızca dört NBA karşılaşmasında forma giymiş olan McClung, NBA'de son olarak 2022-23 sezonunda Philadelphia 76ers ile oynamıştı.





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