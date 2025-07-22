Orhan Okulu, altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyor

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu, 2026 ve 2027 yıllarında da başpehlivanlığı kazanıp altın kemerin ebedi sahibi olmak istediğini söyledi.Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş'i makamında ziyaret etti. Okulu'ya ziyarette Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Erol Koca, antrenörü Kemal Yılmaz ve Kırkpınar Başpehlivanlarından Furkan Durmuş Altın da eşlik etti.Kırkpınar Güreşleri'nde başpehlivan olarak altın kemeri Antalya'ya getirdiğini anımsatan Okulu,dedi.Kaymakam Bahadır Güneş de Okulu'yu başarısından dolayı tebrik ederek, güreşin son derece zor bir spor olduğunu ifade etti. Güneş,