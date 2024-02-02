Orel Mangala, Olimpik Lyon'a kiralandı

Olimpik Lyon son olarak Nottingham Forest forması giyen Orel Mangala'yı kadrosun kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Orel Mangala, Olimpik Lyon'a kiralandı
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02 Şubat 2024 01:21
Adı bir dönem Galatasaray ile anılan Orel Mangala'nın yeni takımı belli oldu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon, 25 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusunu kiraladığını açıkladı.

Olimpik Lyon resmi sitesinden yaptığı açıklamada Mangala için Nottingham Forest'a, 11.7 milyon euro kiralama bedeli ödedi.

Ayrıca Lyon transferi kalıcı hale getirmek isterse 15 + 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonuna sahip.

22 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Nottingham Forest formasıyla 22 resmi maça çıkan Orel Mangala bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.

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