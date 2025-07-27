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Ömer Şişmanoğlu milyonlarca lira dolandırıldı!

Eski milli futbolcu Ömer Şişmanoğlu, 9.4 milyon TL'sinin bilgisi dışında menajerine aktarıldığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu; savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

calendar 27 Temmuz 2025 13:24
Fotoğraf: X.com
Ömer Şişmanoğlu milyonlarca lira dolandırıldı!
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Bir dönem Beşiktaş'ta forma giymiş olan eski milli futbolcu Ömer Şişmanoğlu, milyonlarca lira dolandırıldığı iddiasıyla menajeri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Süper Lig'de Beşiktaş başta olmak üzere birçok takımda forma giyen ve Milli Takım'da da görev alan Ömer Şişmanoğlu, 9.4 milyon TL'sinin menajerine aktarıldığını öğrenince suç duyurusunda bulundu.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre Ömer Şişmanoğlu, banka hesabında bulunan paranın bir kısmının izni dışında menajerine aktarıldığını öğrendi. Bunun üzerine emniyete giden Ömer Şişmanoğlu, suç duyurusunda bulundu.



İki farklı bankada bulunan döviz hesaplarından farklı tarihlerde yüklü miktarda para çıkışı yapıldığını fark eden Ömer Şişmanoğlu, emniyette 9.4 milyon TL'sinin bilgisi dışında menajerine gittiğini iddia etti.

Bu olay üzerine Ömer Şişmanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Savcılık konu ile ilgili soruşturma başlattı.

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