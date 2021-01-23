Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui (29),geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu oldu. Gözünden yaralanan Elabdellaoui'nin tedavisi devam ediyor. Operasyonlardan beklenen cevabın alınamaması halinde Elabdellaoui'ye kök hücre tedavisinin yapılması da gündemde.



GÖZÜN YIKANMASI NE ANLAMA GELİYOR?



Doktorlar, hastaneye kaldırılan Norveçli futbolcunun gözündeki hasarın tespit edilebilmesi için ilk önce göze yıkama işlemi (lavaj) yapacaklarını açıklamışlardı. Peki gözün yıkanması tam olarak ne anlama geliyor? Kök hücre tedavisi hangi durumlarda kullanılır? Termal ve kimyasal travmaya maruz kalındığında neler yapılmalı? Gündemde olan bu soruların yanıtlarını Yrd. Doç. Dr. Nihat Tamer verdi.



Yrd. Doç. Dr. Nihat Tamer, "Tıbbi olarak gözün yıkanması, halk arasında serum diye bilinen serum fizyolojik solüsyonuyla gözün yüzeyinin dışarıdan yıkanması işlemidir. Bunun içine bazı ilaçlı damlalar da ilave edilebilir. Omar'ın maruz kaldığı durum termal travmadır. Termal travma (ısı kaynaklı travma) ve kimyasal travmaya uğrayan tüm durumlarda göz yıkamasını yapıyoruz" açıklamasında bulundu.



KÖK HÜCRE NAKLİ AĞIR KORNEA HASARLARINDA KULLANILAN BİR YÖNTEM



Yrd. Doç. Dr. Tamer, "Omar, havai fişek patlaması sonucu yaralandı. Bu tür yaralanmalarda sadece gözün ön kısmı değil; hatta tüm göz etkilenebilir. Birçok yayın organında Omar'a kök hücre tedavisinin uygulanabileceği de belirtiliyor. Kök hücre tedavisi daha çok orta seviyenin üstündeki kornea hasarlarında görülür. Kornea, gözün önünde bulunan şeffaf bölgedir ve kendini yenileyebilen bir organdır. Fakat bu yenilenme sınırlıdır; kornea hasarıyla ilgili sınıflandırmalar G1,G2,G3 ve G4 şeklinde olur. G3 ve G4 sınıflandırmasına giren kişide ağır kornea hasarı meydana gelmiş olabiliyor. Omar'a da kök hücre tedavisinin uygulanacağının gündeme gelmesi, 3'üncü veya 4'üncü evrede olduğunu gösterir" dedi.



"İYİ SONUÇLAR ALIYORUZ"



Kök hücre tedavisiyle kaybedilen görme yetisi yeniden kazanılabilir mi sorusuna Tamer, "Tamamen hasarlı dokunun miktarına göre değişir. Ancak son yapılan çalışmalarda iyi sonuçlar alıyoruz. Yüzde 60-70 seviyelerini görebiliyoruz hatta bazen çok daha iyi sonuçlar alınabiliyor. Kornea nakillerinde ret olma ihtimali vardır. Fakat kök hücre tedavisinde kişinin kendi hücreleri kullanıldığı için ret olayı olmuyor" yanıtını verdi.



"OMAR KÖK HÜCRE SONRASI 3-6 AY ARASI DÖNER"



Kök hücre uygulandıktan sonra bunun takibinin çok önemli olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Tamer, "Omar futbol oynuyor, bu açıdan darbeye karşı riskli bir ortamda çalıştığı göz önünde bulundurulursa kök hücre sonrası profesyonel hayata dönüş, her şey yolunda giderse en iyi ihtimalle 3 aydır, bu 6 ayı da bulabilir" dedi.



GÖZDE TERMAL VEYA KİMYASAL TRAVMA OLURSA YAPILMASI GEREKENLER



Herkesin başına gelebilecek termal veya kimyasal travmalara karşı önerilerde bulunan Tamer, "Kişi ilk müdahaleyi kendi kendine yapmalıdır. Öncelikle 15-20 dakika gözünü suyla yıkamalı. Buradaki amaç gözdeki mevcut kimyasaldan kurtulmaktır. Çünkü kimyasal orada kalırsa, kornea bunu yavaş yavaş içine çeker ve gözün tamamına hasar verir. Mümkün olduğunca çabuk yıkamak önemli, ardından da bir hastaneye gitmek gerekir. Hastanede de 15-20 dakika hatta bazen yarım saat göz yıkanır. Ardından gözdeki dokunun durumuna göre tedavi protokolleri uygulanır" diye konuştu.



