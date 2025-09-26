Olympiakos, Partizan'dan Frank Ntilikina'yı kadrosuna kattı

Olympiakos, Frank Ntilikina ile oyun kurucu rotasyonuna takviye yaptı.Eurohoops'un aktardığı ve her iki kulübün de Cuma sabahı doğruladığı üzere Olympiakos ile Partizan arasında Frank Ntilikina'nın transferi konusunda anlaşma sağlandı.Pazartesi günü Eurohoops, 27 yaşındaki oyun kurucunun Kırmızılar ile ileri düzeyde görüşmelerde olduğunu duyurmuştu. Daha sonra Partizan'ın 300 bin Euro bonservis talep etmesiyle görüşmeler çıkmaza girmişti.Ancak Ntilikina EuroLeague içinde takım değiştiriyor ve eski kulübü de tazminat alıyor. Partizan, Yunan ekibiyle anlaşmayı duyurdu, Olympiakos ise Fransız milli oyuncuyu iki yıllık sözleşmeyle resmen açıkladı.Olympiakos, Giorgos Bartzokas yönetiminde yeni sezona girerken guard rotasyonunu güçlendirmek için daha fazla beklemek istemedi. Keenan Evans'ın sakatlık listesine eklenmesi sonrası Ntilikina, milli takım arkadaşı Evan Fournier ile birlikte forma giyecek.Geçtiğimiz sezon Zeljko Obradovic yönetiminde Ntilikina, EuroLeague'de 21 maçta 7.0 sayı, 2.0 asist, 1.7 ribaund ve 0.6 top çalma ortalamaları yakaladı.