26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Olympiakos, Partizan'dan Frank Ntilikina'yı kadrosuna kattı

Olympiakos, Frank Ntilikina ile oyun kurucu rotasyonuna takviye yaptı.

Eurohoops'un aktardığı ve her iki kulübün de Cuma sabahı doğruladığı üzere Olympiakos ile Partizan arasında Frank Ntilikina'nın transferi konusunda anlaşma sağlandı.

Pazartesi günü Eurohoops, 27 yaşındaki oyun kurucunun Kırmızılar ile ileri düzeyde görüşmelerde olduğunu duyurmuştu. Daha sonra Partizan'ın 300 bin Euro bonservis talep etmesiyle görüşmeler çıkmaza girmişti.


Ancak Ntilikina EuroLeague içinde takım değiştiriyor ve eski kulübü de tazminat alıyor. Partizan, Yunan ekibiyle anlaşmayı duyurdu, Olympiakos ise Fransız milli oyuncuyu iki yıllık sözleşmeyle resmen açıkladı.

Olympiakos, Giorgos Bartzokas yönetiminde yeni sezona girerken guard rotasyonunu güçlendirmek için daha fazla beklemek istemedi. Keenan Evans'ın sakatlık listesine eklenmesi sonrası Ntilikina, milli takım arkadaşı Evan Fournier ile birlikte forma giyecek.

Geçtiğimiz sezon Zeljko Obradovic yönetiminde Ntilikina, EuroLeague'de 21 maçta 7.0 sayı, 2.0 asist, 1.7 ribaund ve 0.6 top çalma ortalamaları yakaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
