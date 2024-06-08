Olympiakos-Panathinaikos maçında büyük gerilim

Yunanistan Basketbol Ligi final serisinde Olympiakos konuk ettiği Panathianikos'u 92-86 mağlup etti ve seride 2-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk periyotunda sezon başında Olympiakos'tan, Panathianikos'a transfer olan Kostas Sloukas attığı sayıdan sonra taraftarlara armayı göstererek gerilimin fitilini ateşledi.Maç boyuncu taraftarın yoğun baskısını yiyen Panathianikos'ta başantrenör Ergin Ataman ile Issiah Canaan arasında maçın son dakikasında büyük bir gerilim yaşandı. İki isimde teknik faul yerken Ergin Ataman şiddetli itirazını devam ettirerek maçtan diskalifiye oldu.Ergin Ataman ile Issiah Canaan gerilimini azaltmak isteyen Kostas Sloukas araya girmek istesede yıldız oyuncu bu kez Issiah Canaan ile tartıştı ve Issiah Canaan, Kostas Sloukas'a para işareti yaptı ve gerilim tekrardan alevlendi.İşte Issiah Canaan'ın o hareketi: