Olympiakos Başkanı Marinakis'ten flaş Fenerbahçe kararı

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a konuk olacak Fenerbahçeli futbolcular, Yunan başkan Evangelos Marinakis'in İstanbul ile ilgili sözlerini unutmadı. Marinakis ise Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz bir karara imza attı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Olympiakos Başkanı Marinakis'ten flaş Fenerbahçe kararı
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24 Kasım 2021 08:47
Fenerbahçe, Galatasaray derbisi galibiyetinin ardından yüzünü Avrupa'ya çevirdi.

Olympiakos deplasmanında kazanarak grupta son maçlar öncesi daha iddialı hale gelmek isteyen Sarı-Lacivertliler'de futbolcular maça, 3-0 kaybettikleri ilk karşılaşma sonrası Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis'in İstanbul ile ilgili "Kendi şehrimiz" açıklamasının motivasyonuyla hazırlanıyor.

Türk futbolcular, rövanşı almaları gerektiğini tüm takıma anlatarak mücadelenin önemine dikkat çekiyor.

Futbolcular, mücadelede alınacak galibiyetin ligin ardından Avrupa'daki iddiayı güçlendirmesi açısından da hayli kritik olduğunu vurguluyor.

Kaptanlar, derbi havasından çıkılması için sürekli olarak takıma uyarılarda bulunuyor.

BAŞKAN MARINAKIS PRİM SÖZÜ VERDİ

Bu arada Olympiakos Başkanı Marinakis futbolcularına Fenerbahçe galibiyeti halinde prim sözü verdi.

Yunan liginde AEK'yı 3-2 mağlup ettikleri karşılaşma öncesi takımı ziyaret ederek, "AEK ve Fenerbahçe'yi yenin, primi alın" demişti.

Başkan, futbolcularla yaptığı son görüşmede sözünün geçerli olduğunu hatırlattı. 


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