Okan Buruk'tan Oğuzhan Çakır'a yine tepki

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hakem Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi.
Okan Buruk, Galatasaray tribünlerinin kararlarına tepki gösterdiği Oğuzhan Çakır'a maç içerisinde "Hocam, sen ancak 1. Lig'de maç yönetirsin." dediği öne sürüldü.
Öte yandan Okan Buruk, karşılaşmanın ardından hakem Oğuzhan Çakır ve ekibine saha kenarında bekledi ve tepki gösterdi.
NELER YAŞANMIŞTI?
Daha önce 3-3 biten Galatasaray - Kasımpaşa maçında düdük çalan Oğuzhan Çakır'a konuk ekip lehine çaldığı düdük sonrası Okan Buruk'un 'Hocam bu penaltıyı verirsen burada maç yönetemezsin' dediği iddia edilmişti.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, canlı yayında "Bakalım o hakem ne zaman Galatasaray maçına gidecek, bana göre en büyük ceza o, Okan Buruk'un onu çiçekle karşılaması lazım." demişti.
Okan Buruk, Galatasaray tribünlerinin kararlarına tepki gösterdiği Oğuzhan Çakır'a maç içerisinde "Hocam, sen ancak 1. Lig'de maç yönetirsin." dediği öne sürüldü.
Öte yandan Okan Buruk, karşılaşmanın ardından hakem Oğuzhan Çakır ve ekibine saha kenarında bekledi ve tepki gösterdi.
Okan Buruk maç sonu hakem Oğuzhan Çakır ve ekibine tepki gösterdi.pic.twitter.com/136Bkbbkd8
— Sporxtv (@sporxtv) December 1, 2024
NELER YAŞANMIŞTI?
Daha önce 3-3 biten Galatasaray - Kasımpaşa maçında düdük çalan Oğuzhan Çakır'a konuk ekip lehine çaldığı düdük sonrası Okan Buruk'un 'Hocam bu penaltıyı verirsen burada maç yönetemezsin' dediği iddia edilmişti.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, canlı yayında "Bakalım o hakem ne zaman Galatasaray maçına gidecek, bana göre en büyük ceza o, Okan Buruk'un onu çiçekle karşılaması lazım." demişti.