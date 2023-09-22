Okan Buruk'tan Muslera'ya: 'Sen robot değilsin'

Kopenhag maçında yediği hatalı gollerle tepki toplayan Fernando Muslera'ya takım arkadaşları ve teknik kadro destek oldu.



Müsabakadan sonra morali bozuk olan Uruguaylı eldiveni arkadaşları ve teknik ekibin teselli ettiği öğrenildi.



Teknik Direktör Okan Buruk'un Muslera ile yaptığı toplantıda "Hepimiz insanız ve hata yapabiliriz. Sen de bir robot değilsin. Bu maçı unut ve kulübe yaşattığın mutlulukları hatırla" dediği öğrenildi.



