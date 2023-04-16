Okan Buruk'tan Abdülkerim'e özel teşekkür

Galatasaray'ın Konyaspor'dan transfer ettiği Abdülkerim Bardakcı, performansıyla göz dolduruyor.



Doktorların "Dinlenmeli" tavsiyesine rağmen kısa sürede sakatlığını atlatıp takıma katılan Abdülkerim, Kayseri maçında Nelsson'la birlikte Mane ve Thiam gibi güçlü hücumculara geçit vermedi.



Tecrübeli stoperin fedakârlık yaparak sahaya çıkması ve sergilediği performansa, Okan Buruk'un özel olarak teşekkür ettiği öğrenildi.





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