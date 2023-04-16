Okan Buruk'tan Abdülkerim'e özel teşekkür

Sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen Kayserispor'a karşı kusursuz oynayan Abdülkerim Bardakcı'ya Okan Buruk'tan özel teşekkür geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Abdülkerim'e özel teşekkür
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16 Nisan 2023 11:13
Galatasaray'ın Konyaspor'dan transfer ettiği Abdülkerim Bardakcı, performansıyla göz dolduruyor.

Doktorların "Dinlenmeli" tavsiyesine rağmen kısa sürede sakatlığını atlatıp takıma katılan Abdülkerim, Kayseri maçında Nelsson'la birlikte Mane ve Thiam gibi güçlü hücumculara geçit vermedi.

Tecrübeli stoperin fedakârlık yaparak sahaya çıkması ve sergilediği performansa, Okan Buruk'un özel olarak teşekkür ettiği öğrenildi.

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