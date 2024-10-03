Okan Buruk'tan 6 değişiklik!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçına kıyasla Rigas Skola karşılaşmasında kadroda 6 değişiklik yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan 6 değişiklik!
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03 Ekim 2024 19:56
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Letonya temsilcisi RFS'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Kasımpaşa maçının ilk 11'inde 3'ü zorunlu toplam 6 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı takım, başkent Riga'daki Daugava Stadı'nda yapılan müsabakaya Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Mauro Icardi kadrosuyla başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Atakan Ordu, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Halim Yükseloğlu, Berat Luş, Efe Akşam, Metehan Baltacı yer aldı.

Okan Buruk, Süper Lig'in 7. haftasında 3-0 öndeyken 3-3 berabere kaldıkları Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'inde büyük bir değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de görev yapan kaleci Fernando Muslera'dan cezası, santrfor Victor Osimhen'den sakatlığı, Roland Sallai'den ise ismi UEFA listesinde yer almadığı için yararlanamadı. Buruk, söz konusu mücadelenin başlangıç kadrosunda olan Kerem Demirbay, Elias Jelert ve Victor Nelsson'u ise yedeğe çekti.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu oyuncuların yerine RFS mücadelesinde Günay, Kaan, Sanchez, Torreira, Barış Alper ve Mertens'i sahaya sürdü.

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