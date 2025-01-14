Okan Buruk kendini aştı!

Sezona 5-0'lık Beşiktaş hezimeti ve Young Boys faciasıyla başlayan Galatasaray'ın yıkılmasına teknik direktörü Okan Buruk izin vermedi.
Sol beke Jakobs, orta sahaya Sara ve forvete Osimhen takviyesi gerçekleştiren Buruk, takım içinden de Yunus'u kazandı ve Sanchez'i savunma lideri yaptı.
EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR
Bu teknik dokunuşla toparlanan Aslan, lig ve Avrupa'da emin adımlarla hedefine ilerliyor. Okan Buruk'un ilk döneminde 2.44 puan ortalamasıyla şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar geçen yıl 102 puan toplamış ve puan ortalamasını 2.68'e çıkarmıştı.
Bu sezon 18 haftada 50 puanla devreyi zirvede tamamlayan Galatasaray, 2.77 puan ortalamasıyla rekora koşuyor. 27 Ağustos'ta Young Boys'a kaybeden Aslan, üç kulvarda oynadığı son 23 maçta ise yenilgi yüzü görmedi.
FATİH TERİM'N REKORUNU EGALE ETTİ!
Rekorlar serisine devam eden sarı-kırmızılılar, 18 maçta 51 gol attı. Teknik direktör Okan Buruk, 1996-97 sezonundaki Fatih Terim'li Galatasaray'ın rekorunu egale etmeyi başardı.
OKAN BURUK'UN PUAN ORTALAMALARI
SEZON........Puan Ort.
2023............... 2.44
2024............... 2.68
2025............... 2.77
Sol beke Jakobs, orta sahaya Sara ve forvete Osimhen takviyesi gerçekleştiren Buruk, takım içinden de Yunus'u kazandı ve Sanchez'i savunma lideri yaptı.
EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR
Bu teknik dokunuşla toparlanan Aslan, lig ve Avrupa'da emin adımlarla hedefine ilerliyor. Okan Buruk'un ilk döneminde 2.44 puan ortalamasıyla şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar geçen yıl 102 puan toplamış ve puan ortalamasını 2.68'e çıkarmıştı.
Bu sezon 18 haftada 50 puanla devreyi zirvede tamamlayan Galatasaray, 2.77 puan ortalamasıyla rekora koşuyor. 27 Ağustos'ta Young Boys'a kaybeden Aslan, üç kulvarda oynadığı son 23 maçta ise yenilgi yüzü görmedi.
FATİH TERİM'N REKORUNU EGALE ETTİ!
Rekorlar serisine devam eden sarı-kırmızılılar, 18 maçta 51 gol attı. Teknik direktör Okan Buruk, 1996-97 sezonundaki Fatih Terim'li Galatasaray'ın rekorunu egale etmeyi başardı.
OKAN BURUK'UN PUAN ORTALAMALARI
SEZON........Puan Ort.
2023............... 2.44
2024............... 2.68
2025............... 2.77