Okan Buruk kendini aştı!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, her sezon puan ortalamasını daha da yükseltiyor. 51 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon 2.77'ye dayandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk kendini aştı!
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14 Ocak 2025 08:59
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Sezona 5-0'lık Beşiktaş hezimeti ve Young Boys faciasıyla başlayan Galatasaray'ın yıkılmasına teknik direktörü Okan Buruk izin vermedi.

Sol beke Jakobs, orta sahaya Sara ve forvete Osimhen takviyesi gerçekleştiren Buruk, takım içinden de Yunus'u kazandı ve Sanchez'i savunma lideri yaptı.

EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR

Bu teknik dokunuşla toparlanan Aslan, lig ve Avrupa'da emin adımlarla hedefine ilerliyor. Okan Buruk'un ilk döneminde 2.44 puan ortalamasıyla şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar geçen yıl 102 puan toplamış ve puan ortalamasını 2.68'e çıkarmıştı.

Bu sezon 18 haftada 50 puanla devreyi zirvede tamamlayan Galatasaray, 2.77 puan ortalamasıyla rekora koşuyor. 27 Ağustos'ta Young Boys'a kaybeden Aslan, üç kulvarda oynadığı son 23 maçta ise yenilgi yüzü görmedi.

FATİH TERİM'N REKORUNU EGALE ETTİ!

Rekorlar serisine devam eden sarı-kırmızılılar, 18 maçta 51 gol attı. Teknik direktör Okan Buruk, 1996-97 sezonundaki Fatih Terim'li Galatasaray'ın rekorunu egale etmeyi başardı.

OKAN BURUK'UN PUAN ORTALAMALARI

SEZON........Puan Ort.
2023............... 2.44
2024............... 2.68
2025............... 2.77 



 
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