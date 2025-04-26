Okan Buruk'a ciddi teklifler!

Galatasaray ile üst üste 3. lig şampiyonluğuna koşan teknik direktör Okan Buruk'a ciddi teklifler geliyor. İtalyan ekibi Roma'nın dışında deneyimli çalıştırıcıya Suudi Arabistan'dan da ilgi var.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'a ciddi teklifler!
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26 Nisan 2025 13:55
Süper Lig'de Galatasaray ile üst üste 3, toplamda ise dördüncü şampiyonluğuna (1'i Başakşehir) koşan Okan Buruk'a yeni sezon için ciddi teklifler geliyor.

Sarı-kırmızılı kulüp ile 2026 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan 51 yaşındaki çalıştırıcı için sezon başından beri İtalyan Roma'nın yakın takibi var.

Çizme temsilcisi, Okan Buruk'a teklif yapmaya hazırlanıyor. Son ilgi ise Suudi Arabistan'dan...

Fatih Terim'in Al Shabab ile yakaladığı grafik gündemdeyken Suudi Arabistan'da üst sıralardaki bir ekibin Okan Buruk için nabız yokladığı öğrenildi.

SEZON SONU RESMİ HAMLE

Galatasaray'da kazandığının 3 katı bir teklif yapmayı düşünen Körfez ekibinin sezon bitiminin ardından resmi hamle yapması bekleniyor. 

 
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