Oğuz Aydın: "Tarih yazmak istiyorum"

A Milli Takım'da Oğuz Aydın, Macaristan maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Oğuz Aydın: 'Tarih yazmak istiyorum'
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20 Mart 2025 22:25
A Milli Takım'da Oğuz Aydın, Macaristan karşılaşmasının ardından konuştu.

Oğuz Aydın, "Mutluyuz. 2007'den beri Macaristan'ı yenememiştik. Bu jenerasyon bunu başardı. İki asistim için mutluyum." dedi.

Açıklamalarına devam eden başarılı futbolcu, "Daha bir şey bitmedi. Daha ikinci maç var. İnşallah orada fişi çekeceğiz. Çok güzel bir gruba sahibiz. Orada turu geçeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Oğuz Aydın, son olarak, "Hayallerim var ama bunun için konuşmak için erken. En büyük hedefim milli takımda kalıcı olup tarih yazmak." dedi.

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