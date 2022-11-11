Nuri Şahin ve Aziz Çetin, öğrencilerle buluştu

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ile futbol sorumlusu Nuri Şahin, öğrencilerle bir araya geldi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir kolejde gerçekleştirilen söyleşide Çetin ile Şahin, öğrencilerin sorularını yanıtladı.



Programda, söyleşiye katılamayacakları için önceden video çeken öğrencilerin de sorularını yanıtlayan Çetin ve Şahin, "Şehrimizi ve kulübümüzü sevin. Bu şehrin çocukları olarak başta Antalyaspor olmak üzere şehrinizin değerlerine sahip çıkın." mesajını verdi.



Etkinlik sonunda Çetin ile Şahin, öğrencilerle fotoğraf çektirip, imza dağıttı.





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