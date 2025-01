Nurettin Açıkalın: 'Boa Morte, maddi durumdan ötürü gitmedi'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Sergej Jakirovic, "Sıfırdan başlıyormuş gibi düşünmemiz gerekiyor. Her şeye yeniden başlıyoruz ve cumartesi günü çok çok önemli bir maçımız var. Bu maçta elimizden geleni yapacağız ve başarılı olacağız." dedi.



RHG Enertürk Enerji Stadında düzenlenen basın toplantısında konuşan Jakirovic, Kayseri'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. İyi bir iş çıkarmak için Kayserispor'a geldiğini anlatan Jakirovic, şunları kaydetti:



"Takımımızın iyi bir kalitesi olduğunu ama bu kalitenin karşılığında olması gereken pozisyonda olmadığını söyleyebilirim. Takımımızın bir mental güce, mental birlikteliğe ihtiyacı var. Eğer bunu sağlayabilirsek sahada başarılı olacağımızı düşünüyorum. Sportif direktörümüzle konuştuğumuzda bana direkt olarak ne beklediğini, ne istediğini anlattı ve beni bu konuda ikna etti. Aynı vizyona sahip olduğumuzu görüyorum. Bu vizyona sahip olmamızın bizi başarıya götüreceğine inanıyorum. Takım şu anda ligde kalma mücadelesi veriyor. Yapacak çok işimiz var. Bunun için çok çalışmamız lazım. İlk antrenmanla birlikte oyuncularımızın her şeyini vermesi, kendisine adaması, kendisini bu işin bir parçası haline getirmesi, ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerekiyor. Şöyle söyleyebilirim, sıfırdan başlıyormuş gibi düşünmemiz gerekiyor. Her şeye yeniden başlıyoruz ve cumartesi günü çok çok önemli bir maçımız var. Bu maçta elimizden geleni yapacağız ve başarılı olacağız."



"Kendimi ön alan baskısını da seven bir teknik adam olarak tanımlayabilirim"



Jakirovic, bundan önce daha ofansif oyun sergileyen takımları çalıştırdığını anlattı.



Oyun kurgusunun yapılan analizlere ve karşılarına çıkan rakibe de bağlı olduğuna dikkati çeken Jakirovic, "Kimi zaman 3-5-2, kimi zaman 4-5-1'le de oynadığımızı söyleyebilirim. Şöyle bir gerçek var, çoğu zaman ikinci ve üçüncü bir sisteme takım ihtiyaç duyabilir. Dolayısıyla hep söylediğim bir şey var, antrenmanlarda çok çalışacağız. Bu formasyonlar, bu sistemler üzerine çalışacağız. Oyuncularımdan hiçbir zaman çalışmadığımız, üzerine yoğunlaşmadığımız bir şeyi istemeyeceğim. Böyle bir tarzım yok. Aynı zamanda ön alan baskısını da seven bir teknik adam olarak kendimi tanımlayabilirim. Şu an için içinde bulunduğumuz durumda biraz olaylara pragmatik yaklaşmamız gerekiyor. Bakacağız, değerlendireceğiz ve sonunda nasıl bir karara varacağımızı kararlaştıracağız."



Kayserispor Kulübü Başkanı Açıkalın



Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın ise yollarını ayırdıkları teknik direktör Sinan Kaloğlu'na verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.



Süreç sonunda yeni hoca ile kontak kurduklarını belirten Açıkalın, "Çok sıcakta bir ilişkimiz oldu. Bizi güzel anladı, biz de onu çok güzel anladık. Kendisi de Kayserispor'u bildiğini, camiayı yakından da izlediğini söyledi. Burada başarılı olacağına inanıyoruz. Çok değerli bir hoca. Kariyerini incelemişsinizdir, taraftarlarımız da biliyor. Biz de tabii çok yakından takip ettik. Bu sürecin sonunda sağ olsun kendisi Kayserispor'a hizmet etmekten gurur duyacağını deklare etti. Bir anlaşma sağladık, davet ettik, geldi sağ olsun ve takımımızın başında teknik direktörümüz olarak görev alacak. Her şeyden önce kendisine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Açıkalın, hoca ile 1,5 yıllık sözleşme yaptıklarını aktardı.



Sportif direktörlüğe Muhammed Türkmen getirildi



Sportif direktör ihtiyaçları da olduğunu dile getiren Açıkalın, "Murat Duman daha önce bu görevdeydi. Onunla da yollarımızı kendisine teşekkür ederek, helalleşerek ayırmış bulunuyoruz. Bu göreve de Muhammed Türkmen hocamızı getirdik. Kendisiyle bu görüşmeleri yaptık. Sağ olsun o da kabul etti. İnşallah daha güzel günlerde, daha başarılı günlerde beraber olacağız. Şehrimizde şu anda gördüğüm inanılmaz güzel bir ambiyans var. Taraftarlarımız sağ olsunlar çok güzel destek veriyorlar. Şehrimiz bayraklarla donatılmış durumda." diye konuştu.



"Genel kurula gidiyoruz"



Geçen yılın aralık ayının sonunda önceki başkanları Ali Çamlı'nın istifa ettiğini anımsatan Açıkalın, kanunen bir ayın içerisinde genel kurul yapmaları gerektiğini vurguladı.



Genel kurul kararını bugün itibarıyla aldıklarını kaydeden Açıkalın, "Genel kurula gidiyoruz. Şubat ayının içerisinde genel kurul yapacağız. Genel kurulda ben adayım. Tabii herkes aday olabilir. Herkesi de bekleriz. Güzel günler için çalışacak herkesle sırt sırta vererek yeni bir kan, yeni bir heyecanla devam etmeyi düşünüyoruz." dedi.



Oyuncu Boa Morte sözleşmesini feshetti



Oyucu Boa Morte'nin kendi iradesiyle sözleşmesini feshettiğini kaydeden Açıkalın, şunları söyledi:



"Boa Morte bizle herhangi bir temasa geçmeden kendi iradesiyle sözleşmesini feshettiğini bildirdi. Dün bir yazı göndererek hiç kimseyle de vedalaşmadan takımımızdan ayrılmıştır. Bunun hukuki yaptırımları vardır. Hukuk büromuz, avukatlarımız bunu inceliyorlar. Ne lazımsa, ne gerekiyorsa yapacaklar. Biz kimseyi de zorla bir yerde tutamayız. Gidiyorsa gidiyor, duruyorsa duruyor. Sözleşme şartlarını yerine getirmiyorsa bunun yaptırımları vardır, o uygulanır. Herhangi bir oyuncumuzla maaş problemimizin olmadığını bütün kamuoyu biliyor. Belki de son yılların en düzenli ödemelerini yapıyoruz. O yüzden maddi bir problemden dolayı olmadığı kesin. Ama transfer dönemindeyiz, bu tür menajer oyunları diyeyim ben, olabilir. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Morte'nin de yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. Ağır sonuçlar olur. Yapacak bir şey yok. Morte ile ilgili durum bu."



Sportif direktörlüğe Muhammed Türkmen ise birlik ve beraberlik içinde takımı iyi yerlere taşıyacaklarını belirtti.



Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'a 5-2 yenilmesinin ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırmıştı.