Ismail Jakobs, Okan Buruk'tan görev bekliyor

Uzun süredir sakat olan Ismael Jakobs'tan Galatasaray'a iyi haber geldi.
Ligde BAY geçilen haftada da ekstra çalışmalara imza atacak olan Jakobs, Samsun deplasmanında yedek soyunacak.
Okan Buruk'un Senegalli ismi hamle oyuncusu gibi düşündüğü öğrenildi.
BU SEZON JAKOBS
Jakobs, bu sezon Galatasaray formasını 18 maçta giydi ve 1 asistlik skor katkısı verdi.
Ligde BAY geçilen haftada da ekstra çalışmalara imza atacak olan Jakobs, Samsun deplasmanında yedek soyunacak.
Okan Buruk'un Senegalli ismi hamle oyuncusu gibi düşündüğü öğrenildi.
BU SEZON JAKOBS
Jakobs, bu sezon Galatasaray formasını 18 maçta giydi ve 1 asistlik skor katkısı verdi.