Ismail Jakobs, Okan Buruk'tan görev bekliyor

Galatasaray'a Ismael Jakobs'tan iyi haber geldi. Uzun süredir sakat olan sol bek Samsunspor maçında görev bekliyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Ismail Jakobs, Okan Buruk'tan görev bekliyor
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06 Nisan 2025 11:50
Uzun süredir sakat olan Ismael Jakobs'tan Galatasaray'a iyi haber geldi.

Ligde BAY geçilen haftada da ekstra çalışmalara imza atacak olan Jakobs, Samsun deplasmanında yedek soyunacak.

Okan Buruk'un Senegalli ismi hamle oyuncusu gibi düşündüğü öğrenildi.

BU SEZON JAKOBS

Jakobs, bu sezon Galatasaray formasını 18 maçta giydi ve 1 asistlik skor katkısı verdi. 

 
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