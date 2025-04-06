Beşiktaş'ta fatura ağır oldu!

Bu sezon golcülerinden istediği verimi alamayan Beşiktaş'ta fatura çok ağır oldu. Avrupa ve Türkiye Kupası'na veda eden Beşiktaş'ta tek hedef olarak lig üçüncülüğü kaldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta fatura ağır oldu!
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06 Nisan 2025 11:21
Ziraat Türkiye Kupası'na havlu attıktan sonra elinde sadece lig üçüncülüğü hedefi kalan Beşiktaş'a, forvetlerden istenilen verimin alınamamasının faturası ağır oldu. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu sorunu aşmak için saha içi diziliş ve oyun planını değiştirmek zorunda kaldı.

4-6-0 dizilişi Galatasaray derbisinde sorunu çözmüş gibi gözükse de kupadaki Göztepe maçında rakibe karşı 1 eksik kalmanın da etkisiyle işe yaramadı. Siyahbeyazlılar, bu sezon 40 resmi maça çıkarken 62 gol buldu. Bunların sadece 20'si santrforlardan geldi.

EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Büyük umutlarla transfer edilen Ciro Immobile, Beşiktaş kariyerine iyi bir başlangıç yapsa da sonrasında hayal kırıklığı yaşattı. İtalyan oyuncu, 15 gol atarken 7'sini penaltıdan buldu. Semih Kılıçsoy, 1'i penaltıdan 4 kez ağları sarstı. Geleceğin büyük yıldızı olarak lanse edilen Mustafa Erhan Hekimoğlu, sadece Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı 1 gol kaydedebildi. Gelinen noktada Beşiktaş, gol umutlarını Rafa Silva ile kanat ve orta saha oyuncularına bağladı. Portekizli yıldız, 40 maçta takıma 14 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.

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