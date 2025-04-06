Galatasaray'da futbolcular istedi, Belek iptal!

Galatasaray'da Okan Buruk, oyuncularının talebi üzerine Belek kampını iptal ederek yorgun takımına 3 gün izin verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da futbolcular istedi, Belek iptal!
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06 Nisan 2025 11:56
Galatasaray, 'bay' geçtiği haftada Belek'te kampa girmeyi planlıyordu. Ancak milli takımlarından yorgun dönen oyuncular, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinin ardından dinlenmek istediklerini hocaları Okan Buruk'a iletti.

Deneyimli teknik adam da Belek kampını iptal ederek yorgun takımına 3 gün izin verdi.

Samsunspor maçı hazırlıkları 7 Nisan Pazartesi günü Kemerburgaz'da başlayacak. 

 
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