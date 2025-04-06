Galatasaray'da futbolcular istedi, Belek iptal!

Galatasaray, 'bay' geçtiği haftada Belek'te kampa girmeyi planlıyordu. Ancak milli takımlarından yorgun dönen oyuncular, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinin ardından dinlenmek istediklerini hocaları Okan Buruk'a iletti.
Deneyimli teknik adam da Belek kampını iptal ederek yorgun takımına 3 gün izin verdi.
Samsunspor maçı hazırlıkları 7 Nisan Pazartesi günü Kemerburgaz'da başlayacak.
Deneyimli teknik adam da Belek kampını iptal ederek yorgun takımına 3 gün izin verdi.
Samsunspor maçı hazırlıkları 7 Nisan Pazartesi günü Kemerburgaz'da başlayacak.