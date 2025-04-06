Bu sezon Süper Lig'de ve kupada hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, AZ Alkmaar'ın genç yeteneği Ernest Poku'yu kadrosuna katmak için çalışmalarını güçlendirecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde ortaya koyduğu performans ile adeta parmak ısırtan 2004'lü yıldız her iki kanatta da oynayabiliyor. Gana asıllı Hollandalı oyuncuyu önümüzdeki sezon mutlaka kadrosunda görmek isteyen Solskjaer yönetime bu talebini yeniden iletti.
GALATASARAY MAÇLARINDA İYİ OYNAMIŞTI
3 milyon euroluk bonservisiyle dikkat çeken Poku, Hollanda çeşitli alt yaş milli takım kategorilerinde boy gösterdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Eleme Turu play-off mücadelesinde Galatasaray'a karşı 4-1 kazandıkları ilk maçta 1 asistle oynayan Poku, eşleşmenin genelinde de etkili performans sergilemişti.
PERFORMANSI
Alkmaar formasıyla bu sezon 33 maçta 2 gol 7 asist katkısı veren genç oyuncu Hollanda ekibinin tüm kategorilerinde 49 gol, 24 asist kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi'nde ortaya koyduğu performans ile adeta parmak ısırtan 2004'lü yıldız her iki kanatta da oynayabiliyor. Gana asıllı Hollandalı oyuncuyu önümüzdeki sezon mutlaka kadrosunda görmek isteyen Solskjaer yönetime bu talebini yeniden iletti.
GALATASARAY MAÇLARINDA İYİ OYNAMIŞTI
3 milyon euroluk bonservisiyle dikkat çeken Poku, Hollanda çeşitli alt yaş milli takım kategorilerinde boy gösterdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Eleme Turu play-off mücadelesinde Galatasaray'a karşı 4-1 kazandıkları ilk maçta 1 asistle oynayan Poku, eşleşmenin genelinde de etkili performans sergilemişti.
PERFORMANSI
Alkmaar formasıyla bu sezon 33 maçta 2 gol 7 asist katkısı veren genç oyuncu Hollanda ekibinin tüm kategorilerinde 49 gol, 24 asist kaydetti.