Galatasaray maçında büyülemişti, Beşiktaş talip oldu!

Bu sezon Süper Lig ve kupa performansıyla hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, AZ Alkmaar'ın genç yeteneği Ernest Poku'yu kadrosuna katmak için nabız yokluyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray maçında büyülemişti, Beşiktaş talip oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Nisan 2025 11:49
Bu sezon Süper Lig'de ve kupada hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, AZ Alkmaar'ın genç yeteneği Ernest Poku'yu kadrosuna katmak için çalışmalarını güçlendirecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde ortaya koyduğu performans ile adeta parmak ısırtan 2004'lü yıldız her iki kanatta da oynayabiliyor. Gana asıllı Hollandalı oyuncuyu önümüzdeki sezon mutlaka kadrosunda görmek isteyen Solskjaer yönetime bu talebini yeniden iletti.

GALATASARAY MAÇLARINDA İYİ OYNAMIŞTI

3 milyon euroluk bonservisiyle dikkat çeken Poku, Hollanda çeşitli alt yaş milli takım kategorilerinde boy gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Eleme Turu play-off mücadelesinde Galatasaray'a karşı 4-1 kazandıkları ilk maçta 1 asistle oynayan Poku, eşleşmenin genelinde de etkili performans sergilemişti.

PERFORMANSI

Alkmaar formasıyla bu sezon 33 maçta 2 gol 7 asist katkısı veren genç oyuncu Hollanda ekibinin tüm kategorilerinde 49 gol, 24 asist kaydetti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery