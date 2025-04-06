Galatasaray'da Barış Alper tepkisi!

Galatasaray Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynadıkları olaylı derbi sonrası Barış Alper Yılmaz'ın PFDK'ya sevkini 'hatalı' buldu ve itiraz etti!
GALATASARAY'I AYAĞA KALDIRDI
Rakibini taraftarı önünde 2-1 mağlup eden sarı kırmızılılarda, Barış Alper, oyundan çıktıktan sonra kulübeye giderken Fenerbahçe antrenörü Salvatore Foti ile yaşadığı tartışma sonrasında kırmızı kart görmüştü. TFF Disiplin Kurulu'nun, Barış Alper'i saldırı eyleminden sevk etmesi Galatasaray'ı ayağa kaldırdı.
Yönetim, bu sevke karşı 4. hakem Burak Sekman'ın raporunu da örnek gösterip itiraz etti. Olayda Fenerbahçe antrenörü Foti'nin, oyundan çıkarken Barış Alper'e İngilizce küfrünü 3 kez ısrarla yineleyerek tekrar ettiğine dikkat çekildi.
BİR MAÇ CEZA
Saldırı eyleminin gerçekleşmediğini belirten sarı kırmızılılar ağır tahriğin de dikkate alınmasını istedi. Galatasaray cephesi, Barış Alper'in sadece 1 maç ceza almasını ve onu da kupa yarı finalinde çekmesi gerektiği görüşünde.
Oyundan çıktıktan sonra zaman geçirmemek adına kenardan kulübeye gitmeyi deneyen Barış Alper, tribünlerden atılan yabancı maddeler üzerine hakemin uyarmasıyla tekrar saha içine yönelmiş ve kale arkasından geçmişti.
Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe kulübesinin önünden geçen Barış Alper Yılmaz'ın sabırlı bir şekilde yürürken Mourinho'nun yardımcısının ısrarla arkasından küfürlü sözler söylemesi üzerine tepki gösterdiğini ancak saldırı olmadığını vurguladı.
GALATASARAY'I AYAĞA KALDIRDI
Rakibini taraftarı önünde 2-1 mağlup eden sarı kırmızılılarda, Barış Alper, oyundan çıktıktan sonra kulübeye giderken Fenerbahçe antrenörü Salvatore Foti ile yaşadığı tartışma sonrasında kırmızı kart görmüştü. TFF Disiplin Kurulu'nun, Barış Alper'i saldırı eyleminden sevk etmesi Galatasaray'ı ayağa kaldırdı.
Yönetim, bu sevke karşı 4. hakem Burak Sekman'ın raporunu da örnek gösterip itiraz etti. Olayda Fenerbahçe antrenörü Foti'nin, oyundan çıkarken Barış Alper'e İngilizce küfrünü 3 kez ısrarla yineleyerek tekrar ettiğine dikkat çekildi.
BİR MAÇ CEZA
Saldırı eyleminin gerçekleşmediğini belirten sarı kırmızılılar ağır tahriğin de dikkate alınmasını istedi. Galatasaray cephesi, Barış Alper'in sadece 1 maç ceza almasını ve onu da kupa yarı finalinde çekmesi gerektiği görüşünde.
Oyundan çıktıktan sonra zaman geçirmemek adına kenardan kulübeye gitmeyi deneyen Barış Alper, tribünlerden atılan yabancı maddeler üzerine hakemin uyarmasıyla tekrar saha içine yönelmiş ve kale arkasından geçmişti.
Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe kulübesinin önünden geçen Barış Alper Yılmaz'ın sabırlı bir şekilde yürürken Mourinho'nun yardımcısının ısrarla arkasından küfürlü sözler söylemesi üzerine tepki gösterdiğini ancak saldırı olmadığını vurguladı.