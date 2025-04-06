Trabzonspor maçları, Tadic'in maçları

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Tadic, Trabzonspor maçlarında iyi bir performans sergiliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor maçları, Tadic'in maçları
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06 Nisan 2025 10:50
Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Trabzonspor maçlarında iyi bir performans ortaya koyuyor. 

Tecrübeli futbolcu, bordo-mavililere karşı Süper Lig'de 2 gol atarken 2 de asist kaydetti. Tadic'in, 5 kez skor katkısında bulunduğu Çaykur Rize maçlarının ardından en fazla skora tesir ettiği karşılaşmalar Trabzonspor'a karşı sahaya çıktığı derbiler oldu.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maça çıkan Tadic, 11 gol ve 15 asistlik katkı sağladı. 
 
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