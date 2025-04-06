Galatasaray'da Yunus Akgün operasyonu

İç transferde atağa kalkan Galatasaray yönetimi, genç yıldızı Yunus Akgün için kararını verdi.
Galatasaray, Abdülkerim, Barış Alper ve Kaan Ayhan'ın sözleşmelerini güncelleyen Galatasaray'da imza sırası Yunus Akgün'e geldi.
Milli sağ kanatla sezon bitmeden anlaşmaya varılacak ve yaz dönemi için geçerli 11 milyon euroluk çıkış opsiyonu kaldırılacak.
SERBEST KALMA MADDESİ DEVRE DIŞI
2000 doğumlu oyuncunun ücretine zam yapılacak. 2 milyon Euro ödemeye hazır olan yönetim, Yunus'un serbest kalma maddesini devre dışı bırakacak.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN YERİNİ DOLDURDU
Bu sezon 11 gol-7 asiste imzasını koyan Yunus Akgün, Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu'nun boşluğunu doldurdu.
SÖZLEŞMESİNİ UZATMAYA KARAR VERDİ
Dizinden yaşadığı sakatlığa rağmen fedakarlık yaparak oynamaya devam eden futbolcu, sözleşmesini uzatmaya karar verdi.
Galatasaray, Abdülkerim, Barış Alper ve Kaan Ayhan'ın sözleşmelerini güncelleyen Galatasaray'da imza sırası Yunus Akgün'e geldi.
Milli sağ kanatla sezon bitmeden anlaşmaya varılacak ve yaz dönemi için geçerli 11 milyon euroluk çıkış opsiyonu kaldırılacak.
SERBEST KALMA MADDESİ DEVRE DIŞI
2000 doğumlu oyuncunun ücretine zam yapılacak. 2 milyon Euro ödemeye hazır olan yönetim, Yunus'un serbest kalma maddesini devre dışı bırakacak.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN YERİNİ DOLDURDU
Bu sezon 11 gol-7 asiste imzasını koyan Yunus Akgün, Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu'nun boşluğunu doldurdu.
SÖZLEŞMESİNİ UZATMAYA KARAR VERDİ
Dizinden yaşadığı sakatlığa rağmen fedakarlık yaparak oynamaya devam eden futbolcu, sözleşmesini uzatmaya karar verdi.