Galatasaray'da Yunus Akgün operasyonu

Bu sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken Yunus Akgün transferde birkaç Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda. Sarı-kırmızılı yönetim, iç transferde atağa kalkarken genç yıldızı için de kararını verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Yunus Akgün operasyonu
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06 Nisan 2025 09:48
İç transferde atağa kalkan Galatasaray yönetimi, genç yıldızı Yunus Akgün için kararını verdi.

Galatasaray, Abdülkerim, Barış Alper ve Kaan Ayhan'ın sözleşmelerini güncelleyen Galatasaray'da imza sırası Yunus Akgün'e geldi.

Milli sağ kanatla sezon bitmeden anlaşmaya varılacak ve yaz dönemi için geçerli 11 milyon euroluk çıkış opsiyonu kaldırılacak.

SERBEST KALMA MADDESİ DEVRE DIŞI

2000 doğumlu oyuncunun ücretine zam yapılacak. 2 milyon Euro ödemeye hazır olan yönetim, Yunus'un serbest kalma maddesini devre dışı bırakacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN YERİNİ DOLDURDU

Bu sezon 11 gol-7 asiste imzasını koyan Yunus Akgün, Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu'nun boşluğunu doldurdu.

SÖZLEŞMESİNİ UZATMAYA KARAR VERDİ

Dizinden yaşadığı sakatlığa rağmen fedakarlık yaparak oynamaya devam eden futbolcu, sözleşmesini uzatmaya karar verdi. 

 
 

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