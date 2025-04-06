Fenerbahçe'den cezalara itiraz kararı

Fenerbahçe, PFDK cezalarının harekete geçiyor.
Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho, Fred ve Mert Hakan Yandaş'a verilen cezaların ardından Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak.
KİM, NE CEZA ALDI
Jose Mourinho: 3 maç men cezası. Mourinho, cezasını Türkiye Kupası maçlarında çekecek.
Fred: 3 maç men cezası. Fred, cezasını Türkiye Kupası maçlarında çekecek.
Mert Hakan Yandaş: 1 maç men cezası. Mert Hakan, cezasını Türkiye Kupası'nda tamamlayacak.
Sandro Zufic: 4 maç men cezası.
Salvatore Foti: 4 maç men cezası.
Mario Branco: 117 Bin TL para cezası.
ŞENOL GÜNEŞ KARARI EMSAL OLDU
Öte yandan Sözcü'de yer alan habere göre, PFDK, cumartesi günü Fenerbahçe'nin talebi üzerine olağanüstü toplanıp, sarı lacivertlilerin derbi dosyasını görüştü. Kurul, saldırıdan 5-10 maç ceza talebiyle sevk edilen Jose Mourinho'ya sadece 3 maç ceza verdi.
Portekizli teknik adama saldırı yerine sportmenliğe aykırı hareketten ceza kesildi. PFDK, görüntüleri izledikten sonra tahrik indirimi yaptı. Disiplin Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Şubat 2017'de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Simon Kjaer'in boğazını sıktığı için bir maç ceza vermişti.
TRABZON MAÇINDA SAHADALAR
Güneş kararı emsal oldu. Daha önce de ceza aldığı için Mourinho'ya da Güneş gibi sportmenliğe aykırı hareketten ceza verilse de 1 yerine en üst limit olan 3 maç ceza verildi. Hakem Cihan Aydın'a hakaret eden Fred de 3 maç ceza aldı. PFDK'dan 4 maçtan az ceza aldıkları için Mourinho ve Fred cezalarını gelecek yıl Türkiye Kupası'nda çekecek. İkili Trabzon maçında sahada olacak.
Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho, Fred ve Mert Hakan Yandaş'a verilen cezaların ardından Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak.
KİM, NE CEZA ALDI
Jose Mourinho: 3 maç men cezası. Mourinho, cezasını Türkiye Kupası maçlarında çekecek.
Fred: 3 maç men cezası. Fred, cezasını Türkiye Kupası maçlarında çekecek.
Mert Hakan Yandaş: 1 maç men cezası. Mert Hakan, cezasını Türkiye Kupası'nda tamamlayacak.
Sandro Zufic: 4 maç men cezası.
Salvatore Foti: 4 maç men cezası.
Mario Branco: 117 Bin TL para cezası.
ŞENOL GÜNEŞ KARARI EMSAL OLDU
Öte yandan Sözcü'de yer alan habere göre, PFDK, cumartesi günü Fenerbahçe'nin talebi üzerine olağanüstü toplanıp, sarı lacivertlilerin derbi dosyasını görüştü. Kurul, saldırıdan 5-10 maç ceza talebiyle sevk edilen Jose Mourinho'ya sadece 3 maç ceza verdi.
Portekizli teknik adama saldırı yerine sportmenliğe aykırı hareketten ceza kesildi. PFDK, görüntüleri izledikten sonra tahrik indirimi yaptı. Disiplin Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Şubat 2017'de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Simon Kjaer'in boğazını sıktığı için bir maç ceza vermişti.
TRABZON MAÇINDA SAHADALAR
Güneş kararı emsal oldu. Daha önce de ceza aldığı için Mourinho'ya da Güneş gibi sportmenliğe aykırı hareketten ceza verilse de 1 yerine en üst limit olan 3 maç ceza verildi. Hakem Cihan Aydın'a hakaret eden Fred de 3 maç ceza aldı. PFDK'dan 4 maçtan az ceza aldıkları için Mourinho ve Fred cezalarını gelecek yıl Türkiye Kupası'nda çekecek. İkili Trabzon maçında sahada olacak.