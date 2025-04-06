Galatasaray'da gözler Berke Özer'de!

Galatasaray, yabancı kaleci alsa bile Berke Özer konusunda ısrarcı olacak. Eyüpspor'daki performansıyla tam not alan Berke, hem yerli ve genç olması hem de Okan Buruk'un beğenisiyle listede ilk sıralarda yer alıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da gözler Berke Özer'de!
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06 Nisan 2025 11:19
Galatasaray, yeni sezon öncesi kaleci transferi konusunda çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Fernando Muslera'nın vedası beklenirken kaleci alternatifleri üzerinde çalışılıyor. Bu kapsamda Berke Özer adı ön plana çıkıyor.

İLK SIRALARDA

Galatasaray yabancı kaleci alsa bile Berke Özer konusunda ısrarcı olacak. Eyüpspor'daki performansıyla tam not alan Berke, hem yerli ve genç olması hem de Okan Buruk'un beğenisiyle listede ilk sıralarda yer alıyor.

GALATASARAY FORMASI GİYMEYE SICAK

24 yaşındaki milli kalecinin de Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı bildirildi. Sezon sonunda görüşmelerin resmi aşamaya gelmesi bekleniyor.

UĞURCAN'I YAKALADI

Trendyol Süper Lig'de en çok kurtarış yapan kaleciler arasında yer alan Berke Özer, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ı yakaladı. 27 maçta 100 kurtarış yapan Berke, Uğurcan'la aynı sayıya ulaştı. Berke, Eyüpspor formasıyla bu sezon büyük maçlarda adından söz ettirdi.   

 
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