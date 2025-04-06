Beşiktaş'ta tek hedef Avrupa

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, sahasında Göztepe'ye 3-1 yenilerek turnuvadan elendi ve 2024-25 sezonunu kupayla tamamlama şansını kaybetti.
2023-24 sezonunda beş farklı teknik direktörle (Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe, Fernando Santos) çalışan Beşiktaş, Trabzonspor'u yenerek Türkiye Kupası'nı kazanmış, ardından Galatasaray'ı farklı mağlup ederek TFF Süper Kupa'yı da müzesine götürmüştü.
BEKLENTİLER KARŞILANMADI
Başarıya rağmen Beşiktaş, ne Süper Lig'de ne de Avrupa'da istikrarlı bir performans sergileyebildi. Takımın kalan sezon hedefi, Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmek.
TEK HEDEF AVRUPA
Beşiktaş, 47 puanla 4. sırada ve bir maç eksiğiyle 3. sıradaki Samsunspor'un 4 puan gerisinde yer alıyor. Avrupa kupalarına katılım için en azından mevcut sırasını koruması gerekiyor.
KALAN MAÇLAR
Kalan iç saha maçları: Başakşehir, Hatayspor, Adana Demirspor, Rizespor.
Deplasman maçları: Kasımpaşa, Göztepe, Fenerbahçe, Alanyaspor, Bodrum FK.
2023-24 sezonunda beş farklı teknik direktörle (Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe, Fernando Santos) çalışan Beşiktaş, Trabzonspor'u yenerek Türkiye Kupası'nı kazanmış, ardından Galatasaray'ı farklı mağlup ederek TFF Süper Kupa'yı da müzesine götürmüştü.
BEKLENTİLER KARŞILANMADI
Başarıya rağmen Beşiktaş, ne Süper Lig'de ne de Avrupa'da istikrarlı bir performans sergileyebildi. Takımın kalan sezon hedefi, Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmek.
TEK HEDEF AVRUPA
Beşiktaş, 47 puanla 4. sırada ve bir maç eksiğiyle 3. sıradaki Samsunspor'un 4 puan gerisinde yer alıyor. Avrupa kupalarına katılım için en azından mevcut sırasını koruması gerekiyor.
KALAN MAÇLAR
Kalan iç saha maçları: Başakşehir, Hatayspor, Adana Demirspor, Rizespor.
Deplasman maçları: Kasımpaşa, Göztepe, Fenerbahçe, Alanyaspor, Bodrum FK.