Fenerbahçe'den 20 milyon euroluk talep!

Ajax ve Napoli, Fenerbahçe'nin milli yıldızı için girişimlerini sıklaştırdı. Napoli, Oğuz'un menajeri ile görüşerek bonservis ücreti konusunda bilgi aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'den 20 milyon euroluk talep!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Nisan 2025 09:40
Son güncelleme 06 Nisan 2025 09:44
Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki yıldızı Oğuz Aydın, Avrupa devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor.

Bu sezon gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren ve A Milli Futbol Takımımız'da boy gösteren genç yıldız Hollanda devi Ajax ve İtalyan temsilcisi Napoli'nin radarından çıkmıyor.

İki büyük kulübün de Oğuz Aydın'ı transfer etmek için çalışmalarını hızlandırdığı öğrenildi.

Hollanda ekibi Ajax'ın Fenerbahçe ile resmi olarak görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken Napoli'den de sürpriz bir hamle geldi.

İtalyan takımının Oğuz Aydın'ın menajeri ile görüşerek bonservis ücreti konusunda bilgi aldığı bildirildi.

BEKLENTİ 20 MİLYON EURO

Sezon sonunda iki takımın astronomik bir ücretle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu, 6 gol atarken 6 da gol pası verdi.

Toplamda 12 gole katkıda bulundu. Fenerbahçe, Oğuz'u sezon başında Alanyaspor'dan 6 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında kadrosuna katmıştı. Sarı-Lacivertliler'in sezon sonunda bonservis beklentisi en az 20 milyon Euro

GALATASARAY'IN ELİNDEN ALDI

Fenerbahçe, 24 yaşındaki Oğuz Aydın için Galatasaray ile transfer yarışına girmiş ve sonunda başarılı olmuştu. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery