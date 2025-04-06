Sao Paulo forması giyen Luiz Gustavo, hastaneye kaldırıldı.
Brezilya ekibi, 37 yaşındaki futbolcunun göğüs ağrısı şikayetlerinin ardından sağlık ekibi tarafından tetkik edildiğini ve Gustavo'nun hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Gustavo, birkaç gün hastanede gözlem altında tutulacak.
2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Luiz Gustavo, sarı-lacivertlilerde 97 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.
Brezilya ekibi, 37 yaşındaki futbolcunun göğüs ağrısı şikayetlerinin ardından sağlık ekibi tarafından tetkik edildiğini ve Gustavo'nun hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Gustavo, birkaç gün hastanede gözlem altında tutulacak.
2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Luiz Gustavo, sarı-lacivertlilerde 97 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.