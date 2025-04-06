Luiz Gustavo, hastaneye kaldırıldı!

Sao Paulo, göğüs ağrılarının ardından Luiz Gustavo'nun hastaneye kaldırıldığını ve 37 yaşındaki futbolcunun birkaç gün gözlem altında tutulacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Luiz Gustavo, hastaneye kaldırıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Nisan 2025 11:10
Sao Paulo forması giyen Luiz Gustavo, hastaneye kaldırıldı.

Brezilya ekibi, 37 yaşındaki futbolcunun göğüs ağrısı şikayetlerinin ardından sağlık ekibi tarafından tetkik edildiğini ve Gustavo'nun hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Gustavo, birkaç gün hastanede gözlem altında tutulacak.

2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Luiz Gustavo, sarı-lacivertlilerde 97 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery