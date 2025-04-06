Eski United futbolcusundan Solskjaer itirafı

Manchester United'ın eski futbolcularından Brandon Williams, Ole Gunnar Solskjaer'i çalıştığı en iyi menajer olarak tanımladı ve görevden alınmasının yanlış olduğunu belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Eski United futbolcusundan Solskjaer itirafı
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06 Nisan 2025 10:29
Manchester United'ın eski oyuncusu Brandon Williams, Ole Gunnar Solskjaer hakkında açıklamalar yaptı.

Manchester United'dan ayrılan ve boşta bulunan Williams, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Benim için, muhtemelen birlikte çalıştığım en iyi kişi Solskjaer'di. O, gerçekten iyi bir akıl hocası gibiydi. Dürüst olmak gerekirse bence asla kovulmaması gerekirdi. Doğru yoldaydı" ifadesini kullandı.

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