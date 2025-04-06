Solskjaer, sisteminde ısrarcı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan 3-1'lik Göztepe mağlubiyetine rağmen sisteminde ısrarcı. Beşiktaş'ın hocası, kupada Göztepe karşısında alınan farklı yenilgiye rağmen 4-6-0 taktiğine devam edecek.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Solskjaer, sisteminde ısrarcı!
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06 Nisan 2025 11:48
Beşiktaş'ta son iki karşılaşmada da takımını santrforsuz oynatan Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer, bu tercihiyle derbide Galatasaray'ı 2-1'le geçmişti. Göztepe karşısında alınan farklı yenilginin sistemsel olmadığını düşünen Solskjaer ligdeki kalan maçlara yine 4-6-0 sistemiyle başlamayı planlıyor.

Norveçli teknik adamın Galatasaray maçındaki ve Göztepe karşısındaki kırmızı karta kadar santrforsuz oynanan futboldan çok memnun olduğu öğrenildi.

Solskjaer'in bu tercihiyle kulübedeki genç golcülerin hayalleri suya düştü. Sezon başındaki oyununu mumla aratan Ciro Immobile'nin formsuzluğunda Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu sıranın kendilerine geleceğini düşünüyorlardı ancak hocaya takıldılar.

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