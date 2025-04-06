Galatasaray'da biyonik adam: Barış Alper Yılmaz

Galatasaray'ın 24 yaşındaki yıldızı Barış Alper Yılmaz, son 2 sezonda 97 maçta forma giyerek istikrarı ve enerjisiyle öne çıkıyor. Fenerbahçe maçında da parlayan milli futbolcu, bu sezon 45 maçın 42'sinde oynadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da biyonik adam: Barış Alper Yılmaz
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06 Nisan 2025 09:36
Galatasaray'ın 24 yaşındaki yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, sarı kırmızılı takım adına son 2 sezonda tam 97 resmi maça çıktı.

2023-2024 sezonunda Galatasaray'ın oynadığı 55 resmi maçın 55'inde de süre alan Barış Alper, bu sezon ise 45 resmi maçın 42'sinde forma giydi. Aynı dönemde A Milli Takımımız ile de 17 karşılaşmaya çıkan başarılı futbolcu iki sezonda toplam maç sayısını 114'e çıkardı.

BURUK VE MONTELLA'NIN GÖZDESİ

Barış Alper, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın en güvendiği isimler arasında bulunuyor. Buruk, yıldız ismi sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat ve forvet olmak üzere 5 mevkiide görevlendirdi. Montella ise santrfor, sağ kanat, sol kanat ve sağ bekte kullandı. 

 
 

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