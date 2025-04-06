Fenerbahçe'de galibiyet yemini!

Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor maçı öncesi galibiyet yemini etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de galibiyet yemini!
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06 Nisan 2025 10:58
Son güncelleme 06 Nisan 2025 11:11
Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında ağırladığı Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe, gözünü Trabzonspor ile ligde oynayacağı maça çevirdi.

Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaray yenilgisinin ardından oluşan olumsuz havayı Trabzonspor maçında terse çevirmek istiyor.

Tüm bu olumsuz havaya rağmen oyuncular kendi aralarında galibiyet sözü verdiler. Hedef, iyi futbolla kazanarak hem puan farkını 3'e indirmek hem de taraftarın gönlünü almak.

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