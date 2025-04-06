Fenerbahçe'de galibiyet yemini!

Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında ağırladığı Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe, gözünü Trabzonspor ile ligde oynayacağı maça çevirdi.



Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaray yenilgisinin ardından oluşan olumsuz havayı Trabzonspor maçında terse çevirmek istiyor.



Tüm bu olumsuz havaya rağmen oyuncular kendi aralarında galibiyet sözü verdiler. Hedef, iyi futbolla kazanarak hem puan farkını 3'e indirmek hem de taraftarın gönlünü almak.



