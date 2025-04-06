İki Avrupa kulübü Fenerbahçeli Omar'ın peşinde!

Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü Dirk Kuyt'un yaptığı Belçika ekibi Beerschot'a kiraladığı Mısırlı oyuncu Omar Fayed ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

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İki Avrupa kulübü Fenerbahçeli Omar'ın peşinde!
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06 Nisan 2025 09:52
Son güncelleme 06 Nisan 2025 09:54
Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü Dirk Kuyt'un yaptığı Belçika ekibi Beerschot'a kiraladığı Mısırlı oyuncu Omar Fayed ile ilgili transfer gelişmesi yaşandı.

Anderlecht ve Feyenoord'un Omar'ın menajeri ile temasa geçtikleri öğrenildi. Dirk Kuyt, 2 takıma olumlu referans vererek 'Kesinlikle kaçırmayın' dedi. Sezon sonunda iki takımın Fenerbahçe ile temasa geçmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Beerschot formasıyla 15 maça çıkan Fayed, 1 asistlik performans sergiledi.

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