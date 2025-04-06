Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü Dirk Kuyt'un yaptığı Belçika ekibi Beerschot'a kiraladığı Mısırlı oyuncu Omar Fayed ile ilgili transfer gelişmesi yaşandı.
Anderlecht ve Feyenoord'un Omar'ın menajeri ile temasa geçtikleri öğrenildi. Dirk Kuyt, 2 takıma olumlu referans vererek 'Kesinlikle kaçırmayın' dedi. Sezon sonunda iki takımın Fenerbahçe ile temasa geçmesi bekleniyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Beerschot formasıyla 15 maça çıkan Fayed, 1 asistlik performans sergiledi.
Anderlecht ve Feyenoord'un Omar'ın menajeri ile temasa geçtikleri öğrenildi. Dirk Kuyt, 2 takıma olumlu referans vererek 'Kesinlikle kaçırmayın' dedi. Sezon sonunda iki takımın Fenerbahçe ile temasa geçmesi bekleniyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Beerschot formasıyla 15 maça çıkan Fayed, 1 asistlik performans sergiledi.