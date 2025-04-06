Galatasaray'ın şikayet ettiği hakem Süper Lig maçında!

Süper Lig'de pazar günü oynanacak maçların VAR hakemleri açıklandı.
Saat 16.00'da oynanacak ve hakem Burak Pakkan'ın düdük çalacağı maçta Portekizli hakem Antonio Nobre, VAR hakemi olarak görev yapacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunda Bayern Münih ile oynadığı maçın ardından hakem Nobre'yi UEFA'ya şikayet etmişti.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 2-1 kaybedilen maçın hakemi Antonio Nobre'yi UEFA Disiplin Kurulu'na şikayet etmişti.
Almanya'daki maçın 80. dakikasında Harry Kane'in ağlara gönderdiği topta yardımcı hakem Pedro Martins ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR sistemi arızalandı ve saha kenarındaki monitörde pozisyon gösterilemedi. Orta hakem Nobre, ekranda çizgi çekilemediği için protokol gereği yan hakemin kararına uyması gerekirken VAR odasıyla iki kez konuşarak golü verdi.
Sarı-kırmızılılar yaşanılan olayın VAR protokolünü çiğnediğini belirterek UEFA Disiplin Kurulu'na 5 sayfalık şikayette bulundu.
Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç içinde Nobre'ye çok büyük tepki göstermişti.
Nobre, Galatasaray'ın şikayetinin ardından 'Şampiyonlar Ligi hakemi' klasmanından düşürülmüştü.
Saat 16.00'da oynanacak ve hakem Burak Pakkan'ın düdük çalacağı maçta Portekizli hakem Antonio Nobre, VAR hakemi olarak görev yapacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunda Bayern Münih ile oynadığı maçın ardından hakem Nobre'yi UEFA'ya şikayet etmişti.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 2-1 kaybedilen maçın hakemi Antonio Nobre'yi UEFA Disiplin Kurulu'na şikayet etmişti.
Almanya'daki maçın 80. dakikasında Harry Kane'in ağlara gönderdiği topta yardımcı hakem Pedro Martins ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR sistemi arızalandı ve saha kenarındaki monitörde pozisyon gösterilemedi. Orta hakem Nobre, ekranda çizgi çekilemediği için protokol gereği yan hakemin kararına uyması gerekirken VAR odasıyla iki kez konuşarak golü verdi.
Sarı-kırmızılılar yaşanılan olayın VAR protokolünü çiğnediğini belirterek UEFA Disiplin Kurulu'na 5 sayfalık şikayette bulundu.
Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç içinde Nobre'ye çok büyük tepki göstermişti.
Nobre, Galatasaray'ın şikayetinin ardından 'Şampiyonlar Ligi hakemi' klasmanından düşürülmüştü.