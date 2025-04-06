Galatasaray'da kriz sona erdi: Eren Elmalı

Eren Elmalı... Kasımpaşa'da yıldızı parladı, Trabzonspor'da kendini geliştirip Milli Takım'a kadar yükseldi. Ama onun aklı her zaman Galatasaray'daydı. Sarı-kırmızılı forma için fırsat ara transfer döneminde kapıyı çaldı.
ŞENOL GÜNEŞ'İ DİNLEMEDİ
Milli futbolcu, tuttuğu takımdan teklif gelince adeta havalara uçtu. Gözü hiçbir şeyi görmüyordu. Önce Fransız ekibi Nantes, ardından Fenerbahçe'den gelen teklifleri reddetti. Galatasaray ile yapılan görüşmeler uzun sürdü, soluğu Şenol Güneş'in yanında aldı. Tecrübeli hoca takımda kalmasını istese de dinlemedi.
TAM İSABET
Transferin son gününde hayaline kavuştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Eren Elmalı transferi için çok da mutlu değildi. Ancak kısa sürede ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına girdi. Fenerbahçe derbisindeki performansı ise "Tam isabet" dedirtti. 24 yaşındaki Eren, Galatasaray'ın yıllardır devam eden bek krizini bitirdi.
ŞENOL GÜNEŞ'İ DİNLEMEDİ
Milli futbolcu, tuttuğu takımdan teklif gelince adeta havalara uçtu. Gözü hiçbir şeyi görmüyordu. Önce Fransız ekibi Nantes, ardından Fenerbahçe'den gelen teklifleri reddetti. Galatasaray ile yapılan görüşmeler uzun sürdü, soluğu Şenol Güneş'in yanında aldı. Tecrübeli hoca takımda kalmasını istese de dinlemedi.
TAM İSABET
Transferin son gününde hayaline kavuştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Eren Elmalı transferi için çok da mutlu değildi. Ancak kısa sürede ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına girdi. Fenerbahçe derbisindeki performansı ise "Tam isabet" dedirtti. 24 yaşındaki Eren, Galatasaray'ın yıllardır devam eden bek krizini bitirdi.