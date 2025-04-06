Fred, Alex de Souza rekoru için sahaya çıkacak

Trabzonspor mücadelesinde forma giyebilecek olan Fred, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla Trabzonspor'a en fazla gol atan yabancı oyuncular olan Alex de Souza (4), Cristian Baroni (4) ve Mert Nobre'nin (4) rekorlarına ortak olmak için sahaya çıkacak.
Brezilyalı oyuncu bordo-mavililere bir gol daha atarsa efsane isimleri yakalayacak.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maça çıkan Fred, 4 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Brezilyalı oyuncu bordo-mavililere bir gol daha atarsa efsane isimleri yakalayacak.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maça çıkan Fred, 4 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.