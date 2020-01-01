Novak Djokovic'ten, Luka Doncic'e büyük övgüler!

Tenis süperstarı Novak Djokovic, Dallas Mavericks'in genç yıldızı Luka Doncic'e övgülerde bulundu.



Djokovic, sportklub.rs ile yaptığı son röportajda Doncic'in muhtemelen dünyanın en iyi basketbol oyuncularından biri olduğunu ve şampiyon zihniyetine sahip olduğunu belirtti:



"Luka için bir basketbol oyuncusu ve bir insan olarak en iyi şeyleri düşünüyorum, onunla birkaç yıldır doğrudan temas halindeyim ve Real için oynarken Madrid'de görüşürdük. Başarılarından çok memnunum ve yüreğimin derinliklerinden onu destekliyorum - onu takip ediyorum, her maçını izliyorum, beşinci maçta sol ayak bileği ile sorunları olduğunu gördüm."



Djokovic, Doncic'in bu kadar genç yaşta başardıkları şeyler üzerine duyduğu coşkuyu da gizleyemedi:



"21 yaşında bu kadar başarılı olması inanılmaz. Onun harika bir kariyeri olacağını öngördüler ve bence tüm bu beklentileri aştı. Önünde hala çok zaman var ve şimdiye kadar her şeyi fantastik bir şekilde yaptı - kendini ve olanaklarını çok iyi biliyor, kendine inanıyor ve çok genç olmasına rağmen gerçek bir lider. Real'deki deneyimi, liderlik rolünü NBA'e de aktarmasına yardımcı oldu."



