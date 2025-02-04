Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Gaziantep FK deplasmanından galip ayrıldığı müsabakayı yorumladı.
Galatasaray'da kart sınırındaki isimlerin cezalı duruma düşmesine dair Nihat Kahveci, "Bugün sıkıcı bir Galatasaray performansı izledik. Galatasaray açısından 'Bu maçı kazanalım 3 puan alalım. Sarı kartlarımızı halledelim' maçı oldu. Sarı kartlar temizlenmiş. Bir sonraki maç Adana Demirspor. İç sahada taraftarıyla rahat kazanabileceği bir maç öncesi sarı kartlar temizlendi. Nokta atışı mı desem? Bilerek mi yaptı? Denk mi geldi desem" ifadelerini kullandı.
Ahmed Kutucu'nun performansı hakkında da konuşan Nihat Kahveci, "Ahmed Kutucu, Konya maçında titreyen bir hüviyetten bugün maçı kazandıran oyuncu rolüne büründü. Ahmed Kutucu iyi futbolcu" dedi.
"DENK Mİ GELDİ BİLMİYORUM"
"Derbiyi de düşünerek benim Muslera'm, Barış Alper'im gibi isimler kartlarını temizlemeli mi dediler. Denk mi geldi bilmiyorum. Bir sonraki maç da Adana Demir, ligin son sırasında yer alıyor. 'Cezalarımızı sıfırlayalım ayın 23'ünde Fenerbahçe derbisi var' düşüncesiyle oynayan bir Galatasaray."
"GALATASARAY ŞAMPİYONLUK OYUNU OYNAMADI"
Galatasaray'ın attığı goldeki ofsayt itirazlarına dair Nihat Kahveci, "Golde ofsayt yok bence. Fenerbahçe dün ilk yarıda şampiyonluk oyunu oynamadı. Galatasaray bugün 90 dakika şampiyonluk oyunu oynamadı. Galatasaray bir süredir kötü oynuyor. Buraları analiz edemiyoruz, hakemi niye konuşmuyorsun oluyor. Beni delirtiyorlar sonra" şeklinde konuştu.
Nihat Kahveci: "Galatasaray'ın kart cezaları denk mi geldi?"
Futbol yorumcusu ve eski futbolcu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın deplasmanda Gaziantep FK 'yi 1-0 kazandığı maçı değerlendirdi.
Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Gaziantep FK deplasmanından galip ayrıldığı müsabakayı yorumladı.
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