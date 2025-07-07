Nigel Hayes-Davis'ten Fenerbahçe'ye veda paylaşımı

Sezonu 3 kupayla tamamlayan Fenerbahçe Beko'da yeni sezon öncesi adeta yaprak dökümü yaşanıyor.



Şampiyon kadrodaki isimlerden bazıları takımdan ayrıldı. Bu isimlerden sonuncusu ise Nigel Hayes-Davis oldu.



Yıldız oyuncu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda paylaştığı hikayede 50 sayı atarak rekor kırdığı Alba Berlin maçı sonrası çektiği fotoğraf ile transfer olduğu takım Phoenix Suns'ı etiketleyerek veda etti.



Davis'in önümüzdeki günlerde ABD'ye giderek yeni takımında 1 yıllık kontrata imza atması bekleniyor.







