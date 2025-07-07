Nigel Hayes-Davis'ten Fenerbahçe'ye veda paylaşımı

Fenerbahçe Beko'da 3 sezondur forma giyen uzun forvet oyuncusu Nigel Hayes-Davis, yaptığı paylaşımla sarı lacivertli takıma veda etti.

calendar 07 Temmuz 2025 13:10
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Nigel Hayes-Davis'ten Fenerbahçe'ye veda paylaşımı
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Sezonu 3 kupayla tamamlayan Fenerbahçe Beko'da yeni sezon öncesi adeta yaprak dökümü yaşanıyor.

Şampiyon kadrodaki isimlerden bazıları takımdan ayrıldı. Bu isimlerden sonuncusu ise Nigel Hayes-Davis oldu.

Yıldız oyuncu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda paylaştığı hikayede 50 sayı atarak rekor kırdığı Alba Berlin maçı sonrası çektiği fotoğraf ile transfer olduğu takım Phoenix Suns'ı etiketleyerek veda etti.

Davis'in önümüzdeki günlerde ABD'ye giderek yeni takımında 1 yıllık kontrata imza atması bekleniyor.



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