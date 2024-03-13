Nicolo Zaniolo'ya yeni talip!

Lazio, Aston Villa'dan Galatasaray'a geri dönmesi beklenen Nicolo Zaniolo ile ilgileniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Nicolo Zaniolo'ya yeni talip!
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13 Mart 2024 10:05
Aston Villa'da beklentilerin altında kalan ve süre almakta zorlanan Nicolo Zaniolo, büyük ihtimalle sezon sonunda Galatasaray'a geri dönecek.

LAZIO TALİP OLDU

İtalyan kulübü Lazio, 24 yaşındaki futbolcuya talip ve sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Nicolo Zaniolo için daha önce de ülkesinden Milan, Fiorentina ve Juventus'un adı gündeme gelmişti.

Aston Villa'da bu sezon 31 maça çıkan İtalyan futbolcu, 2 gol attı.

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