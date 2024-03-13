Aston Villa'da beklentilerin altında kalan ve süre almakta zorlanan Nicolo Zaniolo, büyük ihtimalle sezon sonunda Galatasaray'a geri dönecek.
LAZIO TALİP OLDU
İtalyan kulübü Lazio, 24 yaşındaki futbolcuya talip ve sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Nicolo Zaniolo için daha önce de ülkesinden Milan, Fiorentina ve Juventus'un adı gündeme gelmişti.
Aston Villa'da bu sezon 31 maça çıkan İtalyan futbolcu, 2 gol attı.
LAZIO TALİP OLDU
İtalyan kulübü Lazio, 24 yaşındaki futbolcuya talip ve sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Nicolo Zaniolo için daha önce de ülkesinden Milan, Fiorentina ve Juventus'un adı gündeme gelmişti.
Aston Villa'da bu sezon 31 maça çıkan İtalyan futbolcu, 2 gol attı.