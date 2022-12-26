İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Newcastle United, Leicester City deplasmanına konuk oldu. King Power'da oynanan mücadeleyi Newcastle United 3-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada penaltıdan Chris Wood, 7. dakikada Miguel Almiron ve 32. dakikada Joelinton attı.



Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.



Bu sonucun ardından Newcastle United, 33 puana yükseldi. Leicester City ise 17 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Newcastle United, sahasında Leeds United ile karşılaşacak. Leicester City ise Liverpool deplasmanına konuk olacak.



İngiltere'de Boxin Day'de 18.00 seansında alınan diğer sonuçlar şu şekilde;



Crystal Palace 0-3 Fulham

Southampton 1-3 Brighton

Everton 1-2 Wolves



[Görsel Kaynak: Newcastle United / Twitter]





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