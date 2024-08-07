Newcastle, Süper Kupa maçında Galatasaray'ın yıldızını izledi!

Newcastle United'ın sportif direktörü Paul Mitchell'in Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Kupa finalinde, Barış Alper Yılmaz'ı izleyerek oyuncu hakkında rapor tuttuğu öne sürüldü.

, Fotoğraf; AA
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Newcastle, Süper Kupa maçında Galatasaray'ın yıldızını izledi!
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07 Ağustos 2024 18:10
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Newcastle United'ın sportif direktörü Paul Mitchell, Barış Alper Yılmaz için Süper Kupa maçını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda izledi.

MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜLER

Haberde 24 yaşındaki oyuncunun menajerinin maçın ardından Mitchell ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

PERFORMANSI KARARI DEĞİŞTİRMEDİ

Kupa maçındaki performansının hayal kırıklığı yaratmasına rağmen Barış Alper'in Newcastle için önemli bir hedef olduğu yazıldı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

24 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla 109 maça çıktı ve 11 gol, 14 asistlik performans sergiledi.

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