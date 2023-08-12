Newcastle, Aston Villa'yı farklı mağlup etti!

İngiltere Premier Lig'in 1.haftasında Newcastle United sahasında ağırladığı Aston Villa'yı 5-1 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6.dakikada yeni transferlerden Sandro Tonali, 16.ve 58.dakikada Alexsander Isak, 77.dakikada Callum Wilson ve 90+1'de Harvey Barnes kaydetti.
Aston Villa'nın tek golü ise 11.dakika'da yeni transferi Moussa Diaby'den geldi.
Newcastle United gelecek hafta Manchester City'e konuk olacak, Aston Villa ise Everton ile karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6.dakikada yeni transferlerden Sandro Tonali, 16.ve 58.dakikada Alexsander Isak, 77.dakikada Callum Wilson ve 90+1'de Harvey Barnes kaydetti.
Aston Villa'nın tek golü ise 11.dakika'da yeni transferi Moussa Diaby'den geldi.
Newcastle United gelecek hafta Manchester City'e konuk olacak, Aston Villa ise Everton ile karşı karşıya gelecek.