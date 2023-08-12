Newcastle, Aston Villa'yı farklı mağlup etti!

İngiltere Premier Lig'de Newcastle United, Aston Villa'yı 5-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Newcastle, Aston Villa'yı farklı mağlup etti!
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12 Ağustos 2023 21:35
İngiltere Premier Lig'in 1.haftasında Newcastle United sahasında ağırladığı Aston Villa'yı 5-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6.dakikada yeni transferlerden Sandro Tonali, 16.ve 58.dakikada Alexsander Isak, 77.dakikada Callum Wilson ve 90+1'de Harvey Barnes kaydetti.

Aston Villa'nın tek golü ise 11.dakika'da yeni transferi Moussa Diaby'den geldi.

Newcastle United gelecek hafta Manchester City'e konuk olacak, Aston Villa ise Everton ile karşı karşıya gelecek.
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