Neslihan Arın, Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükseldi

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Badminton Şampiyonası'nda Özge Bayrak Bağcı'nın ardından Neslihan Arın da tek kadınlarda son 16 turuna adını yazdırdı.



Saarbrücken kentindeki organizasyonda ilk turu bay geçen Neslihan, İsveç adına yarışan Cecilia Wang ile yaptığı ikinci tur maçını rahat bir şekilde kazandı. Milli sporcu, 25 dakika süren müsabakadan 21-7 ve 21-9'luk setlerle 2-0 galip ayrıldı.



Milli badmintoncu, son 16 turunda ev sahibi ülkeden Miranda Wilson ile karşılaşacak.



Neslihan Arın'ın, Avrupa şampiyonalarında iki bronz madalyası bulunuyor.



Avrupa Badminton Şampiyonası, 14 Nisan Pazar günü sona erecek.





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