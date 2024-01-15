Nelsson: "Yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum"

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Victor Nelsson, Kayserispor karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Nelsson: 'Yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2024 22:46
Galatasaray'da Victor Nelsson, Kayserispor karşısındaki 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

Danimarkalı savunma oyuncusu, "3 puan çok önemli şu anda. Oyunumuzda zorlandık. Kendi istediğimiz şekilde oynayamadık. Zor bir maçtı. Şampiyon bir takım olarak bu maçlarda kazanabilmek lazım. Elimizden gelen her şeyi önümüzdeki maçlarda da göstermemiz gerekiyor." sözlerini kullandı.

Nelsson ayrıca, "Kendimi değerlendirmeyi çok sevmiyorum. Fırsat bulduğumda yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Günün sonunda 3 puan için çok mutluyuz. Takım performansımızı o açıdan değerlendirirsek çok mutluyuz" diye konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery