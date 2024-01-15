Nelsson: 'Yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum'

Galatasaray'da Victor Nelsson, Kayserispor karşısındaki 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi.
Danimarkalı savunma oyuncusu, "3 puan çok önemli şu anda. Oyunumuzda zorlandık. Kendi istediğimiz şekilde oynayamadık. Zor bir maçtı. Şampiyon bir takım olarak bu maçlarda kazanabilmek lazım. Elimizden gelen her şeyi önümüzdeki maçlarda da göstermemiz gerekiyor." sözlerini kullandı.
Nelsson ayrıca, "Kendimi değerlendirmeyi çok sevmiyorum. Fırsat bulduğumda yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Günün sonunda 3 puan için çok mutluyuz. Takım performansımızı o açıdan değerlendirirsek çok mutluyuz" diye konuştu.
Danimarkalı savunma oyuncusu, "3 puan çok önemli şu anda. Oyunumuzda zorlandık. Kendi istediğimiz şekilde oynayamadık. Zor bir maçtı. Şampiyon bir takım olarak bu maçlarda kazanabilmek lazım. Elimizden gelen her şeyi önümüzdeki maçlarda da göstermemiz gerekiyor." sözlerini kullandı.
Nelsson ayrıca, "Kendimi değerlendirmeyi çok sevmiyorum. Fırsat bulduğumda yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Günün sonunda 3 puan için çok mutluyuz. Takım performansımızı o açıdan değerlendirirsek çok mutluyuz" diye konuştu.